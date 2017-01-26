Your Complete List Of The 708 Dancers For THON 2017

After announcing the winners of the Independent Dancer Couple lottery earlier today, THON released its list of the 708 people who will dance in this year’s 46-hour marathon. This is the same number of dancers who covered the Bryce Jordan Center last year, as well. Congratulations to those selected to dance this year!
Justin Ascareggi
Cameron Spiller
Brittany Darnley
Nicholas Pelbano
Shannon Lynott
Daniel Sanchez
Nathan Lattig
Christopher Pratt
James Jr.
Jon Neseth
Kyle Piening
Paul Pollock
Jason Brown
Katelyn Burreli
James Barringer
Victoria Glascott
Marisa Kendall
Morgan Acker
Carolyn Schroeter
Jared Berul
Adrianna Egras
Mason Settino
Sean Connelly
Sarah Pfaff
Ashley Schappe
Sydney Hoopman
Samantha Chou
James Dlugos
John Mchugh
Luke Merski
Abbey Sponseller
Daniel Marant
Rebecca Lerman
Amy Walker
Giovanni Iii
Samantha Becker
Jonathan Kingsley
FaTima Pina
Walter Techtmann
Carly Waters
Jessica Purawic
Lauren Donatelli
Baylee Mcfadden
Kelsey Pryze
Sara Mannion
Richard Hayward
Jennie Fustine
Melissa Maskal
Michael Chuhran
Alexandra Calderaro
Drew Ungerleider
Erin Palm
Molly Young
Nicole Backer
Kali Rundle
Kevin Wimpfheimer
Adam Lacaria
Jennifer Bardy
John Oleksa
Tyler Glaum
Michael Swanson
Ryan Mccormick
Jeffrey Wysocki
Kelly Balzereit
Sarah Culp
Andrew Engle
Collin Berger
Victoria Shust
Melanie Klufas
Jeffrey Hauptschein
David Kutz
Emily Harding
Amanda Alpuche
Kailen Moyer
Marissa Catteau
Michael Aboulhouda
Anna lau
Dana Misialek
Amelia O’Malley
Sean O’Melia
Meredith Lemkin
Taylor Glowaski
Austin Sattler
Katie Miller
Punjari Vyas
Robert Iii
Drew Marhold
John Ballog
Alice Polonsky
Lauren Earthman
Alexandra Stetson
Nina Weber
Natalie Walden
Timothy Gilpatrick
Steven Sharon
Ryanne Giorgione
Vincent Deangelis
Alexandra Panepresso
Jonathan Winter
Catherine Lanza
Suman Tadavarthy
Jacqueline Krueger
Zainab Mukadam
Amit Patel
Matthew Michelin
Andrea Johnson
Noelle Hakim
Emily Petruccione
Lauren Hamilton
Michael Maggs
Tyler Dineen
Jonathan Tatlow
Robert Bartlett
Aimei Lund
Mark Smeraldo
Missi Townsend
Nicholas Killino
Taylor Epler
Abby London
Jay Mehta
Jordyn Orenstein
Samara Kitnick
Rikki Krauser
Lara Greenberg
Jake Cohen
Jonathan Casterline
Quinn Domyancic
Katherine Dykeman
Chloe Harding
Sierra Bigler
Kristein Sonsteby
Kelly Dore
Aaron Aumiller
Ryan Barbon
Frank Donato
Kerstyn Auman
Brennan Bench
Megan Burns
Anthony Deferrari
Nicole Ioannou
Chanice Britten
Jakob Coalmer
Jacob Skubisz
Taylor Urian
Summer Ziernicki
Michael Coulston
Steven Freidus
Jeff Kaplan
Sarah Seiler
Meghan Haas
Anna Sorgi
Hannah Eddy
Kelsey Klein
Sarah Kunetz
Hannah Harris
Nicholas Piccolo
Tessa Peck
Michael Sunyak
Holly Rothweiler
Connor Riddle
Samantha Eckstein
Alexandra Hannaway
Alyssa Kustenbauder
Alyssa Black
Sean Russo
Joshua Schechtman
Nicole Guerrero
Hannah Robinson
Coleman Hart
Stephanie Harvey
Andrew Jr.
Amanda Demsey
Evan Bossio
Hannah Balko
Christopher Clemens
Nicholas Borgaonkar
Adam Fennell
Jose Pantoja
Jared Ogden
Jessica Ruble
Abby Lutton
John Mcdowell
Lindsey Hutterer
Megan Reid
Alyssa Yochim
Brian Kempinski
Amy Neumann
Olivia Chough
Allie Hamilton
Sarah Sullivan
Erin Shopf
Corey Milewski
Samantha Kirk
Kyle Rutter
Erin Hesse
Koby Allen
Alexa Preziosi
Kelli Long
Holly Johnson
Benjamin Raibley
Amy Gulbin
Aaron Michaels
Sarah Hagen
Lina Duiker
Leighton Buntin
Quinn Garvey
Anna Barron
Lydia Scheel
Jenna Bishop
Vivek Thomas
Melissa Stecklow
Carly Rosenthal
Haley Dutch
Nicholas Deluca
Ilija Jovanovich
Charles Morgan
Michala Whitehead
Marikathryn Keith
Kathryn Abramowich
Rachel Hein
Melina Schulner
Joshua Christopher
Nathan Artz
Christopher Jr.
Nick Banos
Sarah Prohaska
Kristine Mendez
Carly Smith
Matthew Pendleton
Megan Glover
Elizabeth Gasparich
Megan Farrell
Rachel Labarbera
Anne Lewis
Allison Long
Alexandra Hartley
Mason Stevens
Tyler Peskin
Jordan Mitchell
Emily Shaw
Cassandra
Veronica Rossi
Alexa Gambuti
Jacqueline Ferre
Ryan Mccann
Christopher Brewi
Kyle Dietz
George Iii
Reginald Goeke
Kathleen Beck
Brendan Keeports
Kody Schriner
Brook Plevinsky
Rachel Fox
Melanie Defrancisco
Zachary Townsend
Lydia Drabik
Jennifer Yacovelli
Abigail Setley
Danielle Kroesche
Alexandra Pannepacker
William Sukitch
Jared Anapolle
Stephanie Wittig
Amanda Unger
Sarah Krisher
Ashley Edwards
Adam Remick
Zach Weinhold
Zaid Darawsheh
Nicole Broderick
Jessica Magnuson
Cassandra Smith
Megan Trusa
Kayley Luszik
Chase Labeau
Eric Londoiro
Benjamin Stein
Rachel Pileggi
Anthony Didonato
Shannon Walsh
David Jr
Albert Petrole
Jessica Brown
Andrea Joyce
Alexandra Flatt
Lindsay Randall
Nathan Case
Nathaniel Snyder
Spencer Cohen
Robert
Matthew Eppley
Cameron Sabatini
Jesse Macko
Julia Miller
Kaitlyn Barrow
Rebecca Stem
Sarah Zajac
Emily Francis
Marty Kelly
Alexa Pane
Kyle Miller
Kala Benjamin
Martino Parente
Madelyne Young
Kory Helcoski
John Makdad
Shawnee Hostetter
Ryan Manganello
Hunter Beck
Thomas Moody
John Mallett
Valerie Bechtold
Connor Spencer
Alissa Chait
Melanie Forman
John Mcginn
Josh Hammaker
Joseph Pomponi
Hunter Obeid
Cindy Snyder
Alexis Smyles
Hannah O’Boyle
Matthew Wall
Bryce Malinchak
Timothy Stich
Jason Kurkiewicz
Monica D’Agostino
Madison Whelan
Lauren Bailey
Dylan Burns
Gabriella Santoliquito
Olivia Morgan
Taylor Leonard
Christina Cropper
Ryan Williams
Michael Makowski
Andrew Boynton
James Maximuck
Rebecca Febbo
Matthew Crager
Sarah Bevilacqua
John Buckley
Alec Decarlo
Mackenzie Melos
Ashley Walters
Victoria Sarmiento
Jacquelyn Salvia
Jordana Cech
Darren Dasilva
George Filippatos
Brianna Young
Kayla Jackson
Claire Levy
Jacklyn Levy
Layla Taremi
Nicholas Walton
Michael Hoysan
Sophie Gordon
Rachel Karl
Tara Walker
Ryan Troy
Philip Ryan
Thomas Jr
Kelly Winegar
Lauren White
Samuel Cohen
Betsy Slagel
Zachary Perlman
Katherine Barrett
Andrew Domowicz
Emily Iliano
Remy Morris
Alyssa Mauro
Matthew Kutz
Christopher Scally
Kevin Phelps
William Bensur
Natalie Keller
Katie Yannarell
Christopher Valdez
Maryjean Murray
Anna Witte
Kevin Nelms
Alexa Roth
Kari Peterson
Jessica Kleman
Kristen Carson
Yuqian Shi
Yilun Shen
Brian Failor
Cody Dapper
Matthew Mcdermott
Kylee-Marie Hansan
Morgan Giannone
Nicholas Delissio
Alexandra Lilly
Megan Grunenwald
Cori Ritchey
Brad Stuby
Brian Eifert
Sarah Rassler
Ryan Clark
Ross Starner
Nicholas Lord
Phebe Cornell
Ian Morel
Hailey Wilwohl
Sierra Hobbs
Erica Newton
Taylor Zeiders
Carlos Pimentel
Joel Clabaugh
Melissa Loftus
Robert Iii
Ethan Brown
Sam Boland
Thomas Kawchak
Joelle Darby
Tessa Sontheimer
Madison Taylor
David Severino
Emily Sellman
Jeffrey Gregg
Kerri Doyle
Sarah Henry
Srimaan Gurusamy
Karina EScamilla
Fletcher Witter
Patrick Spurlock
Ryan Crosby
Marissa Gonzalez
Gianna Zangara
Alexis Hile
Alexis Schumacher
Tyler Santo
Jonathan Sharkey
Tina Lu
Arielle Krigger
Gabrielle Vitale
Jena Dalykas
Lauren Dawson
Dave D’Imperio
Alexander Politsky
Sarah Regan
James Tersak
Ashlee Snyder
Allison Hedin
Anshu Sinha
John Lisberger
Jillian Speranza
Marion Coyne
Chloe Vollmer
Alexie Pincus
Michael Jr.
Zachary Neville
Thomas Kirschler
Madeline Cedrone
Irene He
Robert Beck
Nicholas Kweder
Christopher Depman
Emily Spor
Clair Pomorski
Nicholas Maginnis
Jenna Richardson
Sarah Kegerreis
Tyler Staffin
Taylor Capozzoli
Jesse Small
Aleksandra Terekhova
Stephanie Garafolo
Shannon Turner
Amanda Rigoni
Michael Lindenmayer
Katie Power
Cheyenne Seik
Kaitlyn Johnston
John Lacy
Andrew Murphy
Kiet Vo
Garrett Swope
Kelvin Wong
Sohum Haribhakti
Kailey Gearhart
Kelly ARnold
Claire Lewis
Devon Salasin
Gabrielle Pulito
Savannah Olimpo
Madison Gist
William Quaranta
Christine Gray
Grete Dipierro
Ryan Czekaj
Brook Cichoski
Natalie Duerr
Frank Mader
Madeline Hinchey
Mallory Blonski
Kasey Lam
Alexander Novack
Amelia Aretz
Josalyn Geiman
Christina Cianciarulo
Courtney Wasson
Kendall Brodie
Casey Algeo
Matthew Palantino
Mallory Genna
Geno Leone
John Columbus
Kerry Duggan
Patrick Duggan
Danielle Cooney
Allison Braconnier
Jonathan Madeira
Shiv Patel
Ryan Lamb
Cody Meckes
Austin Mcginty
Gabrielle Abel-Banks
Kelsey Scanlon
Collin Glassey
Shannon Greenbaum
Benjamin Fowler
William Barrett
Dana Kyle
Karlie Hoetzer
Jason Hu
Ran Kim
Madison Powell
Kaitlyn Soltis
Colton Layhue
Maria Pyle
Sarah Earnesty
Kyle Slavic
Emeline Placencia
Jacob Stith
Marissa Pearson
Shannon Josefoski
Chad Navarro
Steve Joiner
Michael Gerhart
Stephen Wells
Kelly Miller
Emily Bly
Joseph Hacker
Melissa Javier
Carolyn Cushwa
Morisa Young
Lisa Thein
Giana Han
Megan Schafer
Carly Celkos
Charles Shuman
Jessica Lyublinsky
Mary Taylor
Lauren Paese
Kaylyn Ebersole
Kaila Hanlin
Amanda Kelly
Hannah Mattes
Kimberlyn Turner
Logan Echard
Steven Mezzacappa
Jenny Eberhardt
Talia Weiss
Brandon Mouery
Ryan Mouery
Charles Blair
Sarah Darr
Erica Filipovits
Sarah Wolverton
Hayley Barthold
Kate Bateman
Nicole Garritt
Emily Trusky
Marissa Camp
Maria San Roman
Caroline Cipriani
Erin Carpenter
Carleen Troup
Kaitlyn Raven
Adam Rutter
Madeline Myford
Samantha Geida
Lyndee Fluder
Meagan Parker
Breynne Guy
Kristen Hyland
Samantha Burton
Melissa Brigandi
Christina Waltz
Carly Weiss
Emily Karpf
Kaitlin Ross
Richard Blair
Sarah London
Harrison Davis
Gabrielle Squilla
Juliana Renzi
Erica Sheehan
Colleen Patrick
Sean Fitzgerald
Matthew Mccarthy
Holly Parrish
Christine Kapterian
Ryan Briskie
Austin PUchany
Rachel Kairis
Jessica Deem
Christine Metrick
Elizabeth Bream
Blair Hetherington
George Dietrich
Kendra Paro
Julia Rahner
Seth Rice
Sarah Miller
Dillon Boggs
Christopher Gregorakis
Stephanie Zima
Taylor Dietrich
Charlotte Kruse
Courtney Fox
Nicole Singleton
Raya Willoughby
Allison Lamanna
Jordan Mazzanti
Gabrielle Beam
William Beam
Tyler Milewski
Kaitlyn Alvanos
Katie Mcfadden
Elise Kaslander
Olivia adams
Margaret Costa
Justin Lejeune
Ian Berrier
Sam Etzi
Amanda Blute
Natalie Mencini
Allison Bucci
Adam Bortner
Christopher Pullen
Casey Guernsey
Taylor Esterly
Hannah Steffe
Ariel Shafir
Aislynn Mackenzie
Kevin Zencak
Collin Hayes
Brett Waggoner
Jessica Vitale
Mariah Stoppie
Natalie Landi
Ally Walsh
Jocelyn Wisdo
Nicole Hatchard
Kalsey Kurtanich
Jordyn Freed
Rebecca Luff
Matthew Rudzki
Jacqueline Walker
Morgan Fosina
Kaleb Griffiths
Alexander Frisbie
Katelyn Sullivan
Karly Feinberg
Brandi Zieminski
Briana Duffy
Nicholas Karabin
Kevin Franqui
Sarah Hartman
Emily Woods
Abby Peters
Taylor Rowe
Piraporn Satjayakorn
Han Zhang
Haley Rawson
Jacqueline Pinou
Shannon Seitz
Britni DeCastro
Molly Nelson
Elizabeth Sugar
Sydney Kotalik
Erica D’Angelo
Sarah Appelblatt
Shira Zudkewich
Shawn Callaghan
Priya Crain
Morgan Ingber
Dana Buck
Rachel Marini
Cullen Biever
Joseph Miscioscia
Emily Kaercher
Meghan Maffey
Danielle Wegman
Alyssa Knauf
Alexa Osgoodby
Emily Kugler
Kaitlyn Guza
Taylor Davis
Emilie Dormer
Jenae Stunkard
Christina Truglio